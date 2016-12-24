Более 400 юных жителей полуострова пригласили в Камчатский Театр драмы и комедии на «Губернаторскую ёлку». На праздник приехали школьники из всех районов Камчатки: победители олимпиад и конкурсов, отличники учёбы, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также ребята с ограниченными возможностями здоровья. Перед началом традиционного спектакля они смогли принять участие в играх и конкурсах, в фойе театра их встречали ростовые куклы и клоуны. После представления Дед Мороз вручил каждому ребёнку новогодний подарок. Кроме того, для юных камчатцев из отдалённых районов власти разработали культурную программу пребывания в столице края: она включает посещение киноцентра, геологического и краеведческого музеев, роллердрома, и горячих источников, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Поделись ссылкой с друзьями!