Суббота, 24 Декабря, 2016
   
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Не давайте детям пиротехнику

Проверять торговые точки по продаже  пиротехники  продолжают в Петропавловске. 22 декабря, в ходе очередного рейда,  контролёры выявили ряд нарушений. Например, фейерверки продавались детям, на некоторых точках не было разрешения на торговлю, не нашлось инструкции на русском языке, нарушались требования хранения и безопасности, а также отсутствовала маркировка  изделий. Подобные рейды будут проводиться регулярно, в том числе на каникулах, - рассказал начальник контрольного управления администрации Петропавловска Александр Сашенков. Нарушителей привлекут к административной ответственности. Кроме того, Сашенков напомнил родителям о недопустимости использования фейерверков детьми до 16 лет.

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