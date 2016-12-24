Директор «Кроноцкого государственного заповедника» скончался после тяжёлой болезни на 37 году жизни, - сообщила пресс-служба ведомства. Тихон Игоревич Шпиленок работал в Кроноцком заповеднике с 2007 года, а возглавил его в сентябре 2009-го. Благодаря профессионализму, личным качествам и энергии молодого руководителя сегодня Кроноцкий заповедник – одно из ведущих звеньев заповедной системы России. Тихон Шпиленок будет похоронен в Брянской области. Сегодня, 24 декабря, прощание с ним пройдёт в Москве, в Храме Знамения иконы Божией Матери. Редакция «Радио СВ» выражает искренние соболезнования родным и близким Тихона Игоревича Шпиленка.

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