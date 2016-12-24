Суббота, 24 Декабря, 2016
   
Шрифт

Поиск

Ушёл из жизни Тихон Шпиленок.

Директор «Кроноцкого государственного заповедника» скончался после тяжёлой болезни на 37 году жизни, - сообщила пресс-служба ведомства. Тихон Игоревич Шпиленок работал в Кроноцком заповеднике с 2007 года, а возглавил его в сентябре  2009-го. Благодаря профессионализму, личным качествам и энергии молодого руководителя сегодня Кроноцкий заповедник – одно из ведущих звеньев заповедной системы России. Тихон Шпиленок будет похоронен в Брянской области. Сегодня, 24 декабря, прощание с ним пройдёт в Москве, в Храме Знамения иконы Божией Матери. Редакция «Радио СВ» выражает искренние соболезнования родным и близким Тихона Игоревича Шпиленка.

< Предыдущая   Следующая >
Поделись ссылкой с друзьями!

Реклама

3.2017
stonado
2
2016-2017

Аэропорт

Курсы валют

USD
1
USD
60,85 -0,01
EUR
1
EUR
63,54 -0,02

© Радио СВ

Авторизация

login