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Итоги работы ГИБДД за 11 месяцев и две декады декабря подвели в госавтоинспекции региона. По словам руководителя краевой ГАИ Ростислава Асова, обстановка на дорогах тяжёлая: практически во всех районах полуострова увеличилось количество ДТП со смертельным исходом. Исключение составляют только г. Вилючинск и Елизовский район. Лидирует в печальной статистике Петропавловск-Камчатский. Всего же за указанный период на дорогах края погибло 66 человек и 713 получили ранения различной степени тяжести. Это значительно больше, чем за тот же период прошлого года. Всего на Камчатке зарегистрировано 536 ДТП. Тяжкие последствия имеют такие виды аварий, как столкновение после выезда автомобиля на встречную полосу и опрокидывание, сказал Ростислав Асов. Причиной опрокидывания ТС становится, как правило, либо превышение установленной скорости либо несоответствие скорости автомобиля конкретным условиям; и практически во всех случаях опрокидывания автомашины, где были погибшие люди, водитель и пассажиры этого ТС не были пристёгнуты ремнями безопасности, - подчеркнул Р. Асов.