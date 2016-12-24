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Посадку МИГ-31 на условно поврежденную полосу отработали на Камчатке лётчики- истребители морской авиации ТОФ. По замыслу тренировки, пилот в воздухе получал вводную об условном уничтожении противником аэродромных средств связи и частичном повреждении взлётно-посадочной полосы Елизовского аэродрома. В данной ситуации летчики экстренно принимали решение уходить на второй круг с целью определения характера и степени повреждения взлётной полосы и уже после уточнения обстановки осуществляли посадку самолёта на укороченной дистанции. Полёты выполнялись как в светлое, так и в тёмное время суток. Всего за лётную смену лётчики-истребители морской авиации Тихоокеанского флота выполнили более 20 самолётовылетов, - сообщает пресс-служба ВВО.