Суббота, 24 Декабря, 2016
   
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Ледовые баталии

На Камчатке продолжаются хоккейные матчи в рамках ночной любительской лиги 18+ и дивизиона 40+. Вчера вечером в Петропавловской  «Атмосфере» встречались «Флагман» и «Вымпел». «Флагман»  одержал победу над  соперником  со счётом  8:2, - рассказал наш внештатный хоккейный обозреватель Евгений Королёв.

Сегодня  состоялся первый  в этом году матч на открытой хоккейной коробке – возле  школы №42 в Петропавловске. Здесь  около 13.00  завершилась встреча  команд «ПСВ-1» и «ПСВ-2».  Матч закончился со счетом 7:2 в пользу «ПСВ-1».

Также сегодня вечером  болельщиков  приглашают в «Атмосферу»  посмотреть матч  дивизиона 40+: играют  «Энергия» и «Динамо». Начало в 20.30.

Завтра играют ветераны. В 11 утра на льду открытой хоккейной коробки  42-й школы встречаются команды  «Адмирал» и «Пожарная охрана», а вечером в «Атмосфере» можно будет поболеть  за  игроков «ПСВ» и «Динамо». Начало воскресной  игры в 21.30.

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