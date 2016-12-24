На Камчатке продолжаются хоккейные матчи в рамках ночной любительской лиги 18+ и дивизиона 40+. Вчера вечером в Петропавловской «Атмосфере» встречались «Флагман» и «Вымпел». «Флагман» одержал победу над соперником со счётом 8:2, - рассказал наш внештатный хоккейный обозреватель Евгений Королёв.

Сегодня состоялся первый в этом году матч на открытой хоккейной коробке – возле школы №42 в Петропавловске. Здесь около 13.00 завершилась встреча команд «ПСВ-1» и «ПСВ-2». Матч закончился со счетом 7:2 в пользу «ПСВ-1».

Также сегодня вечером болельщиков приглашают в «Атмосферу» посмотреть матч дивизиона 40+: играют «Энергия» и «Динамо». Начало в 20.30.

Завтра играют ветераны. В 11 утра на льду открытой хоккейной коробки 42-й школы встречаются команды «Адмирал» и «Пожарная охрана», а вечером в «Атмосфере» можно будет поболеть за игроков «ПСВ» и «Динамо». Начало воскресной игры в 21.30.