Депутаты гордумы Петропавловска адресно поздравляют детей из многодетных и малообеспеченных семей, ветеранов ВОВ и пенсионеров, проживающих на территории четвертого избирательного округа. Вместе с волонтерами участие в доставке подарков принимает народный избранник Борис Лесков. «На сегодняшний день с поздравлениями и подарками мы посетили 18 детишек, 5 ветеранов ВОВ и пенсионеров», - сказал Лесков. Напомним, благотворительная акция «Чужих детей не бывает» проводится в Петропавловске по инициативе местного отделения партии «Единая Россия» уже на протяжении десяти лет. В ходе акции волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравляют детей, вручают им сладкие и памятные подарки и проводят мини-представления. Подробности об участии в акции «Чужих детей не бывает» можно узнать по телефонам 22-41-63 и 22-03-54.

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