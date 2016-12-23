В Петропавловске продолжают проверять торговые точки, где продают пиротехнику. Накануне в местах наиболее оживленной торговли прошел очередной рейд, в ходе которого контролеры выявили ряд нарушений, таких как продажа фейерверков детям, отсутствие разрешения на торговлю, отсутствие инструкции на русском языке, нарушение требований хранения и требований безопасности маркировки пиротехнических изделий. «Такие рейды мы будем проводить регулярно, в том числе в период январских каникул. Нарушителей будем привлекать к административной ответственности», - рассказал начальник контрольного управления администрации Петропавловска Александр Сашенков. Кроме того, он обратил внимание родителей на недопустимость использования фейерверков детьми до 16 лет.

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