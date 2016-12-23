Пятница, 23 Декабря, 2016
   
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Сегодня ночью в акватории Тихого океана было зафиксировано очередное неощущаемое землетрясение. По информации службы срочных донесений города Обнинск, эпицентр находился на расстоянии 95-ти километров западнее села Никольское Алеутского района, на глубине 40 километров. Магнитуда составила – 5,4. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС, угроза цунами не объявлялась. Напомним, 22 декабря на расстоянии 113-ти километров восточнее того же села Никольское было зафиксировано землетрясение. Магнитуда - 4.

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