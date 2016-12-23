Полицейские Петропавловска поздравили подопечных подростков с наступающим Новым годом. Стражи порядка подарили ребятам из трех камчатских семей сладкие подарки и новогодние сувениры, а также напомнили о правилах обращения с пиротехническими изделиями и обратились к подросткам с просьбой в наступающем году не огорчать своих близких плохими поступками. Старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних полиции Петропавловска Наталья Загурская добавила: «Мы постараемся посетить как можно больше семей, включая те, которые оказались в сложном социальном положении. На собранные личным составом деньги мы уже приобрели подарки. Такая работа помогает в решении задачи по социальной адаптации детей. Также такие встречи способствуют формированию большей степени доверия к инспекторам», - сказала Загурская.

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