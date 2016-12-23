Зампред правительства региона Алексей Войтов вручил благодарность генеральному директору «Радио-СВ» Виталию Киму. Народный избранник поблагодарил руководителя за добросовестный и эффективный труд, а также активное участие в организации и проведении традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Беренгия-2016». На протяжение многих лет «Радио-СВ» поддерживает важнейшие проекты региона. В преддверии «Берингии» проводятся викторины, розыгрыши билетов. Также корреспонденты службы новостей организуют прямые включения с места событий во время проведения открытия гонки на биатлонном комплексе Фатьянова в Петропавловске и рассказывают о продвижении каюров по этапам.

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