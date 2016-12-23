Пятница, 23 Декабря, 2016
   
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Не только о личном.

Новый социально-значимый проект стартует на «Радио СВ», - сегодня в течение дня на волне нашей станции впервые звучат поздравления с Новым Годом и стихи про Новогодние праздники в исполнении маленьких жителей Камчатского края, их пожелания, адресованные нашему Правительству и Камчатке в целом. Послания сказочному волшебнику маленькие камчатцы готовили вместе со взрослыми, - мамы и папы помогли своим детям поработать на пользу общества. Аудио-письма наших юных земляков будут отправлены Деду Морозу, и пожелания детей обязательно сбудутся, - уверен редактор эфира Радио СВ Роман Жуков. Детские аудио-послания будут звучать на «Радио-СВ» вплоть до Нового года. Редакция радиостанции со своей стороны направит детские послания не только в резиденцию сказочного героя, но и камчатским депутатам – для дальнейшей работы.

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