Для жителей края музыканты Камчатки подготовили новую концертную программу «Детская симфония». Накануне праздника одаренные юные музыканты края выступят совместно с оркестром русских народных инструментов колледжа искусств. Они исполнят для слушателей самые разнообразные произведения: от народных пьес до современных аранжировок. Концерт «Детская симфония» пройдет на двух площадках. 24 декабря музыканты выступят в колледже искусств. Начало в 17.00. Вход по пригласительным билетам (в колледже искусств). На следующий день, 25 декабря – в Сельском доме культуры села Апача Усть-Большерецкого района. Начало в 15.00. Вход свободный. Программа рассчитана на все возрастные категории слушателей. Звонить по телефонам в Петропавловске: 233-711, 35-63-63.

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