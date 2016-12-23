Депутат Госдумы РФ 7 созыва от Камчатского края Константин Слыщенко прибывает на полуостров с рабочим визитом в пятницу, 23 декабря. План рабочего визита включает обширный перечень задач. 23 декабря Слыщенко откроет свою общественную приёмную для работы с обращениями жителей региона. 24 числа депутат примет участие в работе отчетно-выборной конференции регионального отделения партии «Единая Россия». В понедельник, 26 декабря, Слыщенко проведет прием граждан в общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. В этот же день встретится с представителями автомобильного сообщества, а также проведет ежемесячное заседание в рамках реализации партийного проекта «Школа молодого политика». 27 декабря депутат посетит Мильковский район, где пообщается с местными жителями. Добавим, что это будет уже третий визит Константина Слыщенко на Камчатку в рамках региональной недели.

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