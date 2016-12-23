Провести новогоднюю ночь в казённом доме есть перспектива у злостных нарушителей ПДД. "Граждан, задержанных 31 декабря без прав и одновременно в состоянии алкогольного опьянения, поместят в спецприёмник до решения суда", - рассказал на пресс-конференции руководитель региональной госавтоинспекции Ротислав Асов. "Массовые проверки водителей на дорогах края проводятся постоянно", - подчеркнул руководитель гоавтоинспекции региона. Только в этом году на Камчатке задержано более двух тысяч трёхсот водителей в состоянии алкогольного опьянения. Этим злоумышленникам придётся отбыть наказание в спецприемнике и уплатить 200-300 тысяч рублей штрафа. Руководитель ведомства напомнил, что каждое пятое ДТП в крае происходит по вине пьяных водителей. Кстати, задерживать любителей выпить за рулём удается благодаря звонкам камчатцев, которые сообщают полиции о нарушителях. До 60 процентов таких сообщений являются достоверными, сказал Асов.

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