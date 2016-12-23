Пятница, 23 Декабря, 2016
   
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Сэкономить 30 процентов на госпошлине смогут камчатцы, да и все россияне, с 1 января 2017 года.  30 ноября подписан 402-й федеральный закон об изменениях в налоговое законодательство. «Теперь, если обращаться в ведомства за документами и справками через портал госуслуг, можно получить преференции, в том числе – за услуги ГИБДД», - рассказал руководитель региональной госавтоинспекции Ростислав Асов. Напомним, сегодня ГАИ оказывает два вида госуслуг: это приём экзамена на управление транспортным средством и выдача водительских удостоверений, а также регистрация автомашин.

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