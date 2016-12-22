Энергетики отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Председатель Гордумы Петропавловска Сергей Смирнов и депутаты поздравляют всех работников этой сферы на Камчатке. В этой профессии не бывает случайных людей. Она испытывает на прочность тех, кто выбрал энергетику своим делом. За высокими результатами стоят реальные люди. Своим трудом они обеспечивают основу жизни людей, которые получают свет и тепло в свои дома, гарантируют стабильную работу предприятиям Камчатки. Именно от успехов и достижений энергетики зависит будущее благополучие человека. Коллектив «Радио СВ» присоединяется к поздравлениям и желает занятым в этой сфере крепкого здоровья, семейного благополучия, интересной и плодотворной работы. Пусть свет и тепло всегда согревают ваш дом, а самой надежной опорой в жизни остаются родные, близкие и друзья.

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