В Петропавловске проходит интеллектуальный проект «Содружество Независимых Государств». На протяжении многих лет его реализации молодёжь регионов России, Белоруссии, Казахстана и Молдавии принимает в нём активное участие. В ближайшие дни пройдут телемосты, в рамках которых ребята пообщаются друг с другом и обсудят актуальные вопросы. Как сообщили в краевом агентстве по внутренней политике, проект делится на три этапа. Сначала участники выступают с «визиткой» и рассказывают об истории своего региона, географии, политическом устройстве, культуре и религии. На втором этапе команды показывают творческое представление и знакомят зрителей и жюри с культурой и традициями своих народов. По традиции, на этом этапе дегустируют национальные блюда. В завершение конкурса команды обсудят наиболее важные вопросы, стоящие перед Россией и мировым сообществом: кризис на юго-востоке Украины, борьба с терроризмом и экстремизмом, миграционный и экономический кризис в ЕС.

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