Пробный пуск котла прошёл на газовой котельной № 2 в Елизове. Кнопку старта нажал губернатор региона Владимир Илюхин. Он поздравил сотрудников и отметил, что в рамках реализации программы газификации, на Камчатке продолжается работа по переводу энергообъектов на газ. Первый газ в котельную подали во вторник, 20 декабря. Работы по монтажу оборудования полностью завершили. На данной котельной установили 4 котла мощностью 41 гк/ч. До конца февраля планируют провести комплексное опробование всего оборудования, установленного на котельной №2. После ввода его в эксплуатацию, старые, угольно-мазутные котельные №1, 2 и 3 выведут в резерв, что позволит улучшить технико-экономические показатели производства тепловой энергии в Елизовском районе и экологическую обстановку. В рамках программы газификации также планируют строительство АГРС в поселке Раздольном.

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