Депутаты краевого парламента Татьяна Ткаченко и Андрей Стуков проверили как работает новая система «погодного регулирования» в детском саду № 2 Петропавловска. Пилотный проект по использованию такого оборудования начали с этого садика по инициативе народных избранников. Также по предложению Ткаченко и Стукова в бюджет края на будущий год включены 20 миллионов рублей на оснащение еще 10 образовательных учреждений Петропавловска автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в там в межотопительный период. Парламентарии осмотрели и обсудили эффективность работы установленного оборудования. «На сегодняшний день, на основе показаний приборов мы уже видим результативность установленной системы, но, насколько система будет эффективна в вопросе экономии бюджетных средств, мы сможем оценить только после того, как завершится отопительный сезон», - сказал Андрей Стуков.

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