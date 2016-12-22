Камчатские полицейские продолжают борьбу с незаконным оборотом наркотиков. В Мильково у 41-летнего местного жителя оперативники изъяли около 180 граммов марихуаны. По словам мужчины, семена запрещённого растения он нашел и посадил неподалеку без надежды на всходы. Однако через некоторое время он обнаружил там восемь кустов цветущей конопли, из которой и изготовил готовый к употреблению наркотик. Помимо запрещенных веществ полицейские нашли в квартире сельчанина порох. Мужчина утверждает, что нашёл его летом на рыбалке. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков. Решается вопрос о возбуждении второго дела, о взрывчатке. Также, в Петропавловске задержали двоих горожан: 32-летнего покупателя и 45-летнего продавца масла каннабиса. Полицейские обнаружили в сугробе на территории частного дома дилера сверток с тремя шприцами, наполненными наркотиком. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении обоих мужчин.

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