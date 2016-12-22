Новую остановку установили в Петропавловске на 10 км. Это новогодний подарок для жителей поселков Моховая и Авача сделал депутат Заксобрания региона Рашид Шамоян. Жители этих микрорайонов давно просили депутата обустроить для них место ожидания автобуса. До сих пор они не могли укрыться от дождя, снега и ветра, так как та часть автостанции, куда подходят автобусы 5-го и 6-го маршрутов не была оборудована даже навесом. Как известно, здание автостанции в данный момент не функционирует для пассажиров в полном объёме. В планах горадминистрации и краевого правительства перенести автостанцию для междугородних автобусов в другую часть города, а на 10-м км обустроить новую разворотную площадку и платформу для посадки и высадки пассажиров. Однако народный избранник решил не ждать реализации всех этих планов и профинансировал работы по изготовлению и установке павильона.

Поделись ссылкой с друзьями!