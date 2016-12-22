Депутаты Гордумы провели заседание очередной сессии. Встреча прошла под председательством Сергея Смирнова сегодня. На сессии посчитали нужным внести изменения в решение о порядке предоставления жилых помещений в Петропавловске. Изменения разработали в целях содействия добровольному переселению в Камчатский край соотечественников, проживающих за рубежом, и направлены на расширение круга привлекаемых для работы в муниципальных учреждениях специалистов. На сессии депутаты утвердили план нормотворческой деятельности Гордумы на первое полугодие следующего года, а также дали поручения контрольно-счетной палате на предстоящий год. В ходе сессии приняли решение о назначении публичных слушаний на 12 января по вопросу о внесении изменений в устав городского округа. Ряд вопросов касался внесения изменений в решения Гордумы с целью приведения их в соответствие с законодательством. Очередная сессия Городской Думы Петропавловска назначена на 22 февраля

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