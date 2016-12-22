На Камчатке в рамках федеральной программы по «сейсмике» завершили строительство нового жилого массива. Ввод 4 домов на Северо-Востоке в Петропавловске стал завершающим этапом масштабной работы по созданию одного из самых современных микрорайонов края. В новое жильё на улицах Ларина и Дальневосточная вскоре переедут более 300 семей краевого центра. Ключи от благоустроенных квартир получат граждане, проживающие в домах, не подлежащих сейсмоусилению. К приёму новосёлов всё готово – в квартирах и помещениях общего пользования выполнены отделочные работы, системы жизнеобеспечения домов подключены к центральным коммуникациям. 20 декабря работу подрядчиков принял глава региона Владимир Илюхин, сказав, что это очень долгожданный подарок и для жителей, и для города. Чтобы завершить строительство, пришлось дополнительно выделить из краевого бюджета порядка 200 миллионов рублей. Илюхин добавил, что готовность домов 100-процентная и в 1-ом квартале следующего года новосёлов ждёт настоящий праздник – с ключами и приятными хлопотами, связанными с переездом.

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