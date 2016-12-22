Жителей края приглашают посетить ночной кинозал. Сеанс пройдет в краевой научной библиотеке 22 декабря. На этот раз гости смогут посмотреть фильм французского режиссёра Франсуа Озона «Восемь женщин», снятый в 2001 году. Жанр фильма можно определить, как комедию-водевиль с элементами детектива, по пьесе Робера Тома 1961 года. Действие происходит в середине прошлого века во французской глубинке. На праздник Рождества в большом доме собирается восемь женщин. Но хозяин дома оказывается убитым в собственной спальне. Драматичности добавляет снежная буря, перерезанный телефонный шнур и сломанная машина. Перед показом для посетителей проведут беседу об истории создания фильма. Фильм покажут в четверг, 22 декабря, в 19.30, в малом зале краевой научной библиотеки. Вход свободный. Звонить по телефону: 25-23-55.

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