Жертвам преступления на Камчатке советуют сразу обращаться в полицию. 32-летняя работница елизовской районной больницы обнаружила пропажу мобильного телефона 15 декабря. Заявлять в полицию сразу не стала. Днем 16 числа сотрудники угрозыска увидели в районе автостанции мужчину, подозреваемого по двум уголовным делам. Он пытался продать прохожему мобильник. Ранее судимый горожанин уверял сыщиков, что телефон ему отдал знакомый. Оперативники отпустили мужчину, когда убедились, что аппарат в розыске как украденный или потерянный не числится. После с заявлением о краже телефона в полицию обратилась медсестра районной больницы. На фото, сделанном правоохранителями, женщина узнала свою пропажу. Подозреваемого в краже доставили в отдел полиции. К моменту задержания злоумышленник успел продать телефон, а деньги потратить. Возбудили уголовное дело. Напоминаем, если вы стали жертвой преступления, сразу сообщите об этом в полицию.

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