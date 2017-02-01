Последние новости
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01.02.2017Накурился и стащил
Сотрудники патрульно-постовой службы задержали похитителя бензопилы. Накануне днём в елизовскую полицию обратился специалист строительной компании. Мужчина рассказал, что инструмент украли из балка. Спустя час в районе автостанции злоумышленника, который пытался продать краденое, задержали. В ходе досмотра полицейские обнаружили у него пакетик с порошком. По словам задержанного, этот пакетик он «нашёл», понял, что это наркотик и употреблял его. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Решение о возбуждении дела по наркотикам примут после проведения экспертизы. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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01.02.2017Не берегут иммунитет
Резкий рост числа больных ВИЧ-инфекцией зафиксировали на Камчатке. В прошедшем году зарегистрирован самый высокий за всё время наблюдения показатель заболеваемости: более 40 человек на 100 тысяч, сообщает Роспотребнадзор. По словам специалистов, прирост по вновь выявленным случаям в прошлом году составил более 78,5% по сравнению с 2015 годом. Санитарные врачи отмечают, что самый высокий рост заболеваемости отмечен среди наркоманов — в предыдущие два года доля заразившихся при внутривенном введении зелья составляла в общем числе всех случаев примерно от 10 до 18%, а в 2016 – более трети. Напомним, в крае первый случай ВИЧ-инфекции зарегистрирован в 1989 году. Если вы нашли ошибку, […]
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01.02.2017Болеем
Эпидемиологическая обстановка по гриппу и ОРВИ на Камчатке продолжает оставаться напряженной. Показатель заболеваемости в последнюю неделю января превысил уровень расчетного эпидпорога по краю на 90,5 %, сообщают санитарные врачи. Заболеваемость в отдельных возрастных группах населения также продолжает превышать уровни эпидемических порогов. Эпидситуация по гриппу и ОРВИ привела к частичному закрытию 24 групп в детских садах и 13 классов в школах. Кроме того, закрывались полностью 1 детский сад и 10 школ в разных районах, говорят в Роспотребнадзоре. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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