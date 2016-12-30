Последние новости
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30.12.2016Хорошие дела.
На Камчатке сотрудники МЧС России продолжают радовать своих подшефных и дарят подарки детям и ветеранам. В этот раз пожарные поздравили с наступающим Новым годом 12-летнего Кирилла – мальчика с ограниченными возможностями здоровья, который восхищает профессиональных пожарным своим упорством и железной волей. Как рассказали в пресс-службе краевого МЧС, У Кирилла проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Пожарные заметили его на стадионе «Спартак» во время тренировок команды. Мальчик вместе со своим тренером ежедневно занимался на стадионе, стремясь преодолеть свой недуг и начать ходить. Он каждый день демонстрировал недюжинную силу воли: во время тренировок падал, но вновь и вновь поднимался, и шел дальше. За 3 […]
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30.12.2016Закружись в веселье.
Краевая библиотека приглашает взрослых и детей на «Новогоднюю карусель». 4 и 5 января с 11 до 18 все отделы библиотеки будут работать для жителей края. Сотрудники библиотеки приглашают детей и родителей весело и с пользой провести время и принять участие в программе «Новогодняя карусель». Приходите, чтобы узнать о традициях празднования нового года в разных странах, принять участие в старинных русских играх, отправиться в увлекательное путешествие в волшебную книгу или принять участие в эко-игре «Приключения в зимнем лесу». Познакомиться с интересной литературой можно будет на выставке книг для зимнего чтения «Книжная избушка». Также для всех пришедших пройдут сеансы в новогоднем кинозале, […]
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30.12.2016Составят конкуренцию.
Победители чукотских соревнований «Надежда» представят свой регион на камчатской «Берингии-2017». Два каюра Михаил Тельпин и Геннадий Томилов прилетят на полуостров для участия в 26-ой традиционной экстремальной гонке полуострова на собачьих упряжках. Каюр Михаил Тельпин был участником самой протяженной в мире гонки на собачьих упряжках «Айдитарод». В 2013 году он прошел трассу, финишировав 50-ым из 68-ми гонщиков. Чукотский каюр стал единственным из участников, кто не потерял в том заезде ни одной собаки. По результатам интернет-голосования, Тельпину вручили специальный приз за пример спортивного мастерства и любви к собакам. Есть у каюра и опыт участия в «Берингии». В 2010 году он прошел 980-километровую […]
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