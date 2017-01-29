Скрестили клюшки Ночная и любительская хоккейные лиги продолжаются на Камчатке. В дивизионе 40+ 28 января прошел матч на коробке 42 школы – «Гейзер» обыграл «ПСВ» со счетом 6-3. Сергей Данилин забил 5 шайб, Потапов одну. У пограничников забивал Корнев. В этот же день в «Атмосфере» «Адмирал» встречался с «Динамо». Со счетом 7-2 победил «Адмирал». У победителей Петухов вколотил 3, по две шайбы на счету у Казакова и Исаева. Также 28 числа прошел матч в дивизионе 18+. Встречались «ПСВ1» и «Океан». Со счетом 7-3 победили пограничники. Корнев отличился трижды, Проклов дважды, по одному разу Савин и Хоменко. У «Океана» Колясников оформил дубль, Кутепов […]

Интернационализм в действии Впервые за много лет в Петропавловске снимать новогоднюю иллюминацию и разбирать ёлку на Театральной площади решили не в середине, а в конце января. Только сегодня начнется демонтаж новогодней красавицы, – сообщили в мэрии краевого центра. Таким образом, в этом году жителям Камчатки удалось встретить во всеоружии не только Новый год и православное Рождество, но даже Китайский 4715-й год, который наступил 28 января. Шутники рекомендуют чиновникам не торопиться и оставить украшения в городе до 23 февраля – осталось ждать совсем немного! Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.