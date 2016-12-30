Хорошие дела. На Камчатке сотрудники МЧС России продолжают радовать своих подшефных и дарят подарки детям и ветеранам. В этот раз пожарные поздравили с наступающим Новым годом 12-летнего Кирилла – мальчика с ограниченными возможностями здоровья, который восхищает профессиональных пожарным своим упорством и железной волей. Как рассказали в пресс-службе краевого МЧС, У Кирилла проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Пожарные заметили его на стадионе «Спартак» во время тренировок команды. Мальчик вместе со своим тренером ежедневно занимался на стадионе, стремясь преодолеть свой недуг и начать ходить. Он каждый день демонстрировал недюжинную силу воли: во время тренировок падал, но вновь и вновь поднимался, и шел дальше. За 3 […]

Закружись в веселье. Краевая библиотека приглашает взрослых и детей на «Новогоднюю карусель». 4 и 5 января с 11 до 18 все отделы библиотеки будут работать для жителей края. Сотрудники библиотеки приглашают детей и родителей весело и с пользой провести время и принять участие в программе «Новогодняя карусель». Приходите, чтобы узнать о традициях празднования нового года в разных странах, принять участие в старинных русских играх, отправиться в увлекательное путешествие в волшебную книгу или принять участие в эко-игре «Приключения в зимнем лесу». Познакомиться с интересной литературой можно будет на выставке книг для зимнего чтения «Книжная избушка». Также для всех пришедших пройдут сеансы в новогоднем кинозале, […]