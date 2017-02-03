На волнах экстрима На Камчатке наградили участников первых в России соревнований по зимнему серфингу. Камчатские старты Winter surf challenge – 2017 прошли у берегов Халактырского пляжа. За победу в турнире боролись 10 райдеров из Петропавловска и один спортсмен из Владивостока. Победителем финальных заездов стал самый молодой участник Winter surf challenge – 2017 семнадцатилетний спортсмен Александр Шаповалов. Второе место досталось Сергею Красавину, а замкнул тройку призёров турнира Антон Чернышёв. Замкнула семёрку сильнейших единственная представительница прекрасной половины на турнире сёрфингистов, петропавловская спортсменка Людмила Орлова. А летом и осенью на Камчатке пройдут сразу два крупных соревнования – этап Кубка России и чемпионат среди регионов Дальнего Востока […]

Через трамплины Более 30 снегоходчиков примут участие в спортивном камчатском фестивале «Снежный путь». Свое мастерство перед зрителями любители зимних технических видов спорта покажут в поселке Заозерный 11 марта в полдень. Длина трассы для снегоходчиков составит более пяти километров, при её прохождении спортсменам предстоит преодолеть сложные препятствия, трамплины и крутые повороты. Участвовать в соревнованиях будут мужчины и женщины, спортсменов поделят на категории по классу техники – горный и утилитарный. Это будет зрелищное мероприятие, старт и финиш которого смогут увидеть все гости фестиваля. Также в программе фестиваля: гонки на собачьих упряжках, сноукайтинг, скиджоринг, вейтпуллинг, джип-треал и многое другое. Кроме того, для зрителей фестиваля готовят […]