21.12.2016

Лучше прежней

Новую трубу установили на котельной Усть-Большерецка. Об этом сообщил министр ЖКХ и энергетики Камчатского края Владимир Тихонович. В конце ноября, по причине сложных метеоусловий дымовая труба на котельной «Центральная» была повреждена. Дальнейшая эксплуатация оборудования усложнилась в связи с перерасходом топлива и нарушением экологической обстановки. Администрацией района в короткие сроки была организована работа по подготовке техзадания и сметы на замену дымовой трубы. «Финансовые средства на ремонтные работы, а это порядка 5 млн. рублей, были выделены из краевого бюджета. Сегодня мы полностью закрыли вопрос о замене котельного оборудования и о прохождении отопительного сезона в Усть-Большерецке не только на этот год, но и на все последующие», - сказал Тихонович. Министр отметил, что в течение всего времени объекты жизнеобеспечения в районе работали в штатном режиме. Тепло в дома жителей поступало без перебоев.



21.12.2016

Наказали рублем

Камчатские судебные приставы «вдохновили» сотрудников аптеки на устранение нарушений правил противопожарного режима. Мильковский суд обязал «Аптеку №11» привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности розетку в раздевалке для персонала; светильники в помещениях оборудовать колпаками; пути эвакуации в подвале освободить от железных стеллажей и привести в порядок документацию. Кроме этого, руководству организации подлежало сдать пожарно-технический минимум. Однако в установленный срок требования выполнены не были, поэтому исполнительный лист отправился на принудительное исполнение в районный отдел судебных приставов. Сотрудникам аптеки дали 5 дней на устранение нарушений. За этот срок ничего исправлено не было. Руководству учреждения пришлось раскошелиться на 50 тысяч рублей – именно столько составляет исполнительский сбор. Наказание рублем послужило отличным стимулом для частичного устранения недостатков. Руководство аптеки намерено выполнить все требования до конца года.



21.12.2016

GTA – сити

На Камчатке сотрудники Госавтоинспекции стреляли по колесам, чтобы остановить нарушителя. Сегодня утром наряд ДПС попытался поймать машину «Мицкбиси Ланцер», водитель которой нарушал правила дорожного движения. На законное требование стража порядка водитель не отреагировал, а напротив прибавил скорость. Началось преследование, в ходе которого полицейские по громкоговорителю снова потребовали водителя остановиться и предупредили о возможном применении табельного оружия. Но и это не остановило нарушителя. А вот выстрел по колесам принес результаты. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, машиной управлял 30-летний житель краевого центра. Нетрезвый мужчина от прохождения освидетельствования отказался. Сейчас он находиться в камере для административно задержанных. Автомобиль помещен на стоянку спецхранения.



21.12.2016

Болеем за наших

Матчи в рамках ночной хоккейной лиги 40+ продолжаются на Камчатке. Сегодня в 21.30 на льду встретятся «Русский Двор» и «Динамо». Об этом корреспонденту «Радио СВ» рассказал наш внештатный спортивный обозреватель Евгений Королев. Он также добавил, что завтра в ледовом дворце «Атмосфера» пройдет первый поединок, в рамках ночной любительской лиги 18+, между командами «ПСВ» и «Звезда». Матч ожидается очень интересный. Всех желающих окунуться в хоккейный мир будут ждать в 20.00.



21.12.2016

Без паники!

На Камчатке пройдет проверка систем экстренного оповещения. 22 декабря в 9 утра будет запущена региональная автоматизированная система централизованного оповещения края, включая локальные системы в районах размещения потенциально опасных объектов, систему оповещения о цунами, системы экстренного оповещения населения через телевидение и радиовещание, с включением всех электросирен и уличных громкоговорителей. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю обращается к населению с просьбой соблюдать спокойствие. Проверка носит плановый характер.



21.12.2016

Правильные акценты

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин огласил ежегодное инвестиционное послание в рамках 5-й сессии регионального заксобрания. Депутатский корпус одобрил озвученную стратегию главы, сообщил председатель краевого парламента Валерий Раенко: «Владимир Иванович достаточно подробно рассказал об успехах правительства региона в привлечении инвестиций, помощи малому и среднему бизнесу. Мы услышали, какие действия в этом направлении планируется предпринять в следующем году. Отрадно, что акцент сделан на устранении административных барьеров, решении проблем обеспечения инвестиционных объектов коммуникациями. Губернатор дал на этот счет четкие поручения правительству. Думаю, что это позволит привлечь в наш край еще больше инвестиций, повысить привлекательность региона для серьезных инвестиционных вложений», - сказал Валерий Раенко.



20.12.2016

Лишними не будут

Сегодня, 20 декабря, под председательством Валерия Раенко прошла 5-ая сессия краевого заксобрания. Депутаты приняли поправки в закон о бюджете региона на текущий год, сообщил спикер краевого парламента. «Серьезные дополнительные средства получили наши муниципальные образования, это более 100 млн рублей. Значительная сумма свыше 99 млн рублей - направлена на продолжение строительства наших долгожданных транспортных артерий трассы Петропавловск-Мильково и автозимника Палана-Анавгай. Очень важное направление обеспечение доступности перелетов по краю. Мы ежегодно субсидируем авиакомпании, чтобы те не завышали стоимость пролета и перевозки багажа. Сегодня на эти цели было направлено более 70 млн рублей», - сказал Раенко. Он также добавил, что 19 миллионов рублей выделили на покупку очередного пакета акций Дальневосточного центра оздоровления "Жемчужина Камчатки". Теперь этот центр будет на 100% принадлежать краю, что позволит повысить эффективность программ по оздоровлению и реабилитации граждан.



20.12.2016

От греха подальше

На Камчатке последнюю неделю декабря и все январские праздничные дни сотрудники госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме. Чтобы дисциплинировать водителей и уберечь жителей края от опасных нарушителей, на дорогах будут работать многочисленные экипажи ГИБДД. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, уже сейчас автоинспекторы проводят массовые профилактические мероприятия. В минувшие выходные проверки прошли на территории краевого центра и Елизовского района. Посты были приближены к аварийно-опасным участкам дорог, и на каждом работало порядка десятка сотрудников правоохранительных органов. На этот раз к борьбе за безопасность на камчатских дорогах к инспекторам ГИБДД присоединились сотрудники миграционной службы и подразделения ОМОН Росгвардии. Они пресекли более сотни грубых нарушений ПДД, в том числе задержали нетрезвых водителей, и граждан, которые сели за руль без прав. Госавтоинспекция призывает всех жителей края вести себя на дороге осмотрительно и строго соблюдать правила дорожного движения. Ни один праздник не может быть поводом садиться за руль в нетрезвом виде.



20.12.2016

К счастью, без жертв

За прошедшие сутки камчатские полицейские зарегистрировали 33 столкновения без пострадавших и одно ДТП, в котором телесные повреждения получил мужчина-водитель. Как рассказали в пресс-службе регионального управления МВД, 19 декабря в 12:30 на улице Завойко в Елизове 56-летний местный житель на «Сузуки Эскудо» не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку и столкнулся с машиной «ГАЗ» под управлением 61-летнего гражданина. В результате ДТП травму получил водитель «Сузуки», ему медики назначили амбулаторное лечение. Также накануне стражи порядка выявили четырех нетрезвых водителей. Ещё трое от прохождения медосвидетельствования отказались. Четыре пешехода, нарушили ПДД. На стоянку спецхранения отправили две машины. В приёмник-распределитель поместили одного гражданина.

