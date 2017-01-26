«Счастье рядом» Жителей краевой столицы приглашают посетить фотовыставку известного на Камчатке молодого автора Александры Ветошкиной. Профессионально фотографией Александра занимается с 2010 года, детской фотографией серьезно увлеклась в 2011. В июне 2014 года совместно с Кроноцким заповедником Саша стала участницей социального проекта «Сохраняем детство», в сентябре этого же года делала фото для известного проекта «Дети ждут родителей». Постоянно совершенствует свои навыки, к примеру, прошла мастер-класс по семейной фотосьемке от международной организации детских и семейных фотографов в Москве и специализированные курсы по фотосьемке новорожденных от Натальи Игнатовой. Героями новой выставки Александры Ветошкиной стали самые обычные дети и их родители. Выставка открывается 1 февраля и […]

«Богатырская зима» Камчатская краевая детская библиотека имени Кручины приглашает на новую интеллектуально-развлекательную программу, посвященную героям русских былин и сказаний. Мероприятие приурочено ко Дню Ильи Муромца, а пройдет 29 января с 12 до 14 часов в киноцентре на Космическом проезде, 3а. Гостей программы ждут викторины по русским былинам и сказкам, конкурсы на знание традиций богатырской дружины, бесплатный аквагрим, карнавальное дефиле и бесплатная фотосессия в костюмах литературных героев. Знатоки истории и литературы, и самые активные участники получат призы. Вход свободный. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.